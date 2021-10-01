Про машинное обучение тюменским студентам расскажет преподаватель ВШЭ

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Открытая лекция Евгения Соколова "Про машинное обучение" состоится в Финансово-экономическом институте ТюмГУ (ул. Ленина, 16) 21 октября в 13 часов.

Как сообщает управление стратегических коммуникаций вуза, основная цель лекции – дать понимание, что это за область и как в ней сегодня обстоят дела. Спикер расскажет о развитии машинного обучения – от попыток сделать объяснимые правила до построения непонятных алгоритмов с сотнями миллиардов параметров.

С помощью машинного обучения удаётся решать сложные задачи, компании внедряют его и повышают свои доходы, а специалисты в этой области неплохо зарабатывают.

На лекцию приглашают всех желающих.