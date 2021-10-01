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22 дачных маршрута в Тюмени будут работать всю зиму

Общество, 15:38 20 октября 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

По 22 дачным маршрутам автобусы будут курсировать всю зиму. Об этом сообщает МКУ "Тюменьгортранс". На зимнее расписание общественный транспорт областного центра переходит с 1 ноября.

При этом автобусы по маршрутам №№ 32, 36, 36-к, 97, 100, 119, 120-к, 129, 134, 135, 138, 143, 144, 145-к, 147, 151-к, 152-к, 153, 155-к, 156, 157 и 158 продолжат курсировать ежедневно на протяжении всей зимы.

Расписание можно уточнить по телефону информационно-справочной службы 8-800-250-07-22, на сайте МКУ "Тюменьгортранс" в разделе "Расписание" или в мобильном приложении "Тюменский транспорт" или скачав файл. В ближайшее время обновленные таблички появятся на остановочных пунктах.

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# дачные автобусы , Тюменьгортранс

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