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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Ялуторовске мусор с площадки вывезли после жалобы в соцсетях

Общество, 14:36 21 октября 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Проблему с накопившимся мусором на контейнерной площадке в Вербном переулке в Ялуторовске решили после жалобы местного жителя в социальных сетях. Отходы не вывозили с площадки несколько недель.

Сообщение о проблеме зафиксировал Центр управления регионом Тюменской области, информацию передали в городскую администрацию. Специалисты вывезли мусор с контейнерной площадки в течение суток.

Жителям Тюменской области напоминают, что оставить вопрос или жалобу они могут в официальной группе ЦУР ВКонтакте. Сообщение будет зафиксировано и передано в работу, об этом в комментариях оповестят специалисты Центра управления регионом.

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# вывоз мусора , ЦУР Тюменской области

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