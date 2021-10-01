В Ялуторовске мусор с площадки вывезли после жалобы в соцсетях

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Проблему с накопившимся мусором на контейнерной площадке в Вербном переулке в Ялуторовске решили после жалобы местного жителя в социальных сетях. Отходы не вывозили с площадки несколько недель.

Сообщение о проблеме зафиксировал Центр управления регионом Тюменской области, информацию передали в городскую администрацию. Специалисты вывезли мусор с контейнерной площадки в течение суток.

Жителям Тюменской области напоминают, что оставить вопрос или жалобу они могут в официальной группе ЦУР ВКонтакте. Сообщение будет зафиксировано и передано в работу, об этом в комментариях оповестят специалисты Центра управления регионом.