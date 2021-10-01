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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменских школьников предупреждают об опасности перехода железнодорожных переездов в наушниках

Общество, 12:52 21 октября 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Старшеклассница гимназии № 83 Дарья Рябкова собиралась перейти через железную дорогу в наушниках во время проведения акции для учащихся школы "Лира" Тюмени по профилактике детского травматизма, которая проходила возле одного из пешеходных переходов через пути в районе ул. Волгоградской у сквера "Юность". Организаторы предупредили ее о высокой опасности несоблюдения правил.

Начальник отдела Тюменского центра организации работы железнодорожных станций СвЖД Андрей Мясников рассказал, что в 2021 году на СвЖД травмированы семь несовершеннолетних, четыре ребенка погибли. Последний случай произошел на ст. Ляля: 15-летняя девушка шла утром в школу в капюшоне и наушниках. Из-за этого, переходя переезд, не увидела и не услышала приближения грузового поезда, попала под состав и погибла.

По словам эксперта, в тюменском регионе в 2021 году произошли два смертельных случая на перегоне, погибли подростки 2004 и 2007 годов рождения.

Семья Дарьи недавно переехала в этот район. Сейчас путь девушки в школу и обратно пролегает через переезд.

"Музыка у меня включена тихо, тем не менее я понимаю, что это опасно и обещаю, что ходить в наушниках больше не буду", - сказала девушка.

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Инна Кондрашкина

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# детская безопасность , поезда , СвЖД

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