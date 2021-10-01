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Активистки Тюменского ГМУ вышли во всероссийский финал премии "Студент года"

Общество, 13:24 21 октября 2021

Студенческий совет Тюменской области ВКонтакте (архив) | Фото: Студенческий совет Тюменской области ВКонтакте (архив)

Студентка 5 курса Тюменского ГМУ, координатор направления "Здоровый образ жизни" Ксения Кузьмина и студентка 4 курса вуза, координатор "Специальных проектов" София Шмидт - в финале национальной премии "Студент года-2021", сообщает вуз.

Тюменки прошли конкурсные испытания и справились с ситуационными задачами по работе с большой аудиторией.

Идея участия в конкурсе у девушек возникла после успешной реализации проектов "Академия #волмед72", "Репродуктивное здоровье", "Я – ответственный донор".

Финал премии "Студент года-2021" пройдет в Томске с 13 по 18 ноября 2021 года. Студенты представят самопрезентацию, пройдут тестирования, кейсы, посетят открытые уроки и дебаты, социальное проектирование и ролевые игры.

www.tyumsmu.ru | Фото: www.tyumsmu.ru

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