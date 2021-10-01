"Тюменский пломбир" борется за звание вкуса России

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"Тюменский пломбир" поборется за титул вкуса России как с традиционными продуктами регионов с богатой историей и национальными особенностями, так и с совсем молодыми и перспективными брендами, которые имеют хороший потенциал развития.

Народное голосование второго Национального конкурса "Вкусы России", организованного Минсельхозом России, стартовало 20 октября.

"Тюменский пломбир" появился на рынке в 2018 году, а сегодня тюменское мороженое знают и любят и в Омской, и в Свердловской областях, на Ямале и в Югре.

Северные соседи представили всемирно известные ямальскую строганину и сосьвинскую селедку и совсем новые продукты. Такие как ханты-мансийские специи из мха, которые можно встретить в старинных рецептах. Продукция имеет авторскую запатентованную технологию.

Сургутский живой шоколад поражает разнообразием вкусов - кедровые орехи и клюква – это традиционные ингредиенты для наполнителя, а фирменным ингредиентом является живица. Кедровая смола наполняет шоколад необыкновенным вкусом и праздничным ароматом шишек.

Конкурентов у "Тюменского пломбира" немало. Это и таманские и геленджикские вина, осетинский сыр и чувашский мед, кузбасские шампиньоны и коломенское варенье из шишек, ярославская курица и дивноморская ракушка, донской курник и татарский чай, коми-пермяцкие пельняни и обливский моченый арбуз.

В этом году география конкурса, по данным организаторов, охватывает 84 региона, от которых поступило в общей сложности 720 заявок.

С некоторыми представленными вкусам, по словам министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева, массовый российский потребитель знаком хорошо.

"Но есть и много локальных брендов, о которых почти никто ничего не знает, – подчеркнул он в беседе с журналистами. - Они стали настоящим открытием конкурса и в очередной раз дали возможность убедиться в практически неисчерпаемых гастрономических богатствах нашей страны. Рассказать людям о таких продуктах и их истории, познакомить с небольшими хозяйствами, которые производят необычную и качественную продукцию, помочь фермерам в ее продвижении и сбыте — это и есть главная задача "Вкусов России".

Конкурс, по словам министра, стимулирует предпринимателей расти, помогает развитию агротуризма и в целом сельских территорий.

"Уверен, что в этом году он пройдет не менее успешно, чем в прошлом, и позволит миллионам россиян больше узнать о разнообразной кухне регионов нашей страны", — сказал Дмитрий Патрушев.

Напомним, в 2020 году участие в народном голосовании первого конкурса "Вкусы России" приняли более 1 млн россиян, которые определили трех фаворитов среди 508 брендов.

В 2021 г. до 7 ноября россияне могут поддержать три любимых вкуса среди сотен уникальных блюд и продуктов со всей страны. Голосование проходит на сайте конкурса вкусыроссии.рф, где можно узнать о самых необычных продовольственных брендах с региональным "акцентом".

Борис Олейник