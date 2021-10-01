На "ЗапСибНефтехиме" в Тобольске замеры воздуха проходят в автоматическом режиме

| Фото: ООО "ЗапСибНефтехим" ВКонтакте | Фото: ООО "ЗапСибНефтехим" ВКонтакте

Более 17 тыс. замеров атмосферного воздуха в Тобольске, которые провели за девять месяцев, показали, что уровень загрязнения воздуха здесь остается низким, многократно меньше установленных предельно допустимых норм.

По информации пресс-службы компании, в систему мониторинга воздуха входят три стационарных поста наблюдений: один - на границе санитарно-защитной зоны предприятия и два в черте города – в районе школы № 5 в 6-ом микрорайоне Тобольска и в районе Никольского взвоза.

"Забор проб в городе проводится два раза в сутки с использованием мобильной экологической лаборатории (МЭЛ), которая работает в автоматическом режиме. Показатели МЭЛ точны и объективны. Замеры воздуха на границе санитарно-защитной зоны производятся каждые 20 минут также в автоматическом режиме", - говорит начальник центральной заводской лаборатории "ЗапСибНефтехима" Ольга Сальникова.

В рамках Стратегии СИБУРа в области устойчивого развития на "ЗапСибНефтехиме" реализуется программа снижения воздействия на окружающую среду. Она включает 30 мероприятий только в части атмосферного воздуха. Уже проведены работы по модернизации секции отходящих газов на производстве полипропилена, на очереди модернизация пароконденсатной системы установки ДГП, факельного парка ШФЛУ и ряд других мероприятий.