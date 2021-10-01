В Тюмени на фотовыставке Полины Бронз "Принятие" пройдет лекция по психологии

| Фото: мультицентр «Контора пароходства» | Фото: мультицентр «Контора пароходства»

Выставка "Принятие" тюменского фотографа и блогера Полины Бронз пройдет в мультицентре "Контора пароходства" с 22 по 24 октября. Открытие запланировано 22 октября в 14 и 18 часов, сообщает мультицентр.

Посетители увидят 100 портретов людей различной внешности без использования макияжа, фотошопа и фильтров. Узнают о личных историях участников об отношении к себе.

| Фото: мультицентр «Контора пароходства» | Фото: мультицентр «Контора пароходства»

Пройдет тематическая программа.

23 октября в 15 часов начнется экскурсия по выставке, а в 18 часов лекция на тему взаимосвязи самооценки и фотографии автора проекта Полины Бронз.

24 октября в 14 часов тюменцы зададут вопросы автору, а в 15 часов в выставочном зале пройдет лекция практикующих психологов Елены Караберовой и Натальей Иванцовой. Эксперты расскажут о связи ощущения счастья и успеха с внешними данными и социальной оценкой, о внутренних опорах, затронут тему влияния социальных сетей на эмоциональные нарушения.

Выставка будет действовать с 22 по 24 октября с 10 до 21 часов в выставочном пространстве "Конторы пароходства". Вход свободный. Наличие медицинской маски обязательно.

Возрастное ограничение 16+.