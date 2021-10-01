Врач из Ишима пришил стопу мужчине, отпилившему ее болгаркой
Мужчина 36 лет поступил в областную больницу № 4 Ишима с травмой, которую нечаянно нанес себе сам при работе болгаркой 30 сентября, сообщает региональный департамент здравоохранения.
В приемном отделении его встретил травматолог-ортопед Парвинжон Азимов. По словам врача, стопа была повреждена на 95% и буквально висела на коже.
"Были разрушены все анатомические структуры стопы на уровне среднего отдела. Для меня главным было сохранить поврежденную конечность, избежав ампутации", - рассказал он.
Доктор провел реплантацию стопы, восстановил поврежденные структуры. Спустя месяц врач констатирует, что операция прошла успешно, пациент чувствует каждый палец.
Мужчина продолжает лечение в отделении травматологии, через неделю его выпишут, через два месяца он надеется вернуться к полноценной жизни.