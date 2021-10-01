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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Врач из Ишима пришил стопу мужчине, отпилившему ее болгаркой

Общество, 16:03 21 октября 2021

Здравоохранение Тюменской области ВКонтакте | Фото: Здравоохранение Тюменской области ВКонтакте

Мужчина 36 лет поступил в областную больницу № 4 Ишима с травмой, которую нечаянно нанес себе сам при работе болгаркой 30 сентября, сообщает региональный департамент здравоохранения.

В приемном отделении его встретил травматолог-ортопед Парвинжон Азимов. По словам врача, стопа была повреждена на 95% и буквально висела на коже.

"Были разрушены все анатомические структуры стопы на уровне среднего отдела. Для меня главным было сохранить поврежденную конечность, избежав ампутации", - рассказал он.

Доктор провел реплантацию стопы, восстановил поврежденные структуры. Спустя месяц врач констатирует, что операция прошла успешно, пациент чувствует каждый палец.

Мужчина продолжает лечение в отделении травматологии, через неделю его выпишут, через два месяца он надеется вернуться к полноценной жизни.

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# врач , Ишим , областная больница № 4 , спасение , травматолог

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