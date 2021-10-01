В лесах Тюменской области с помощью беспилотников выявили 15 нарушений с начала года

| Фото: департамент лесного комплекса Тюменской области | Фото: департамент лесного комплекса Тюменской области

Шесть незаконных рубок и девять фактов нарушения режима чрезвычайной ситуации выявили в лесах Тюменской области с начала 2021 года с использованием беспилотных летательных аппаратов. Виновные лица установлены, сообщает региональный департамент лесного комплекса.

Рейды с использованием беспилотников государственные лесные инспекторы проводят на постоянной основе. Детализированные снимки и возможность зависания беспилотника над объектом наблюдения позволяют идентифицировать правонарушителей и призвать их к ответственности. С помощью летательных аппаратов можно существенно расширить контролируемый район.