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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В лесах Тюменской области с помощью беспилотников выявили 15 нарушений с начала года

Общество, 17:33 21 октября 2021

департамент лесного комплекса Тюменской области | Фото: департамент лесного комплекса Тюменской области

Шесть незаконных рубок и девять фактов нарушения режима чрезвычайной ситуации выявили в лесах Тюменской области с начала 2021 года с использованием беспилотных летательных аппаратов. Виновные лица установлены, сообщает региональный департамент лесного комплекса.

Рейды с использованием беспилотников государственные лесные инспекторы проводят на постоянной основе. Детализированные снимки и возможность зависания беспилотника над объектом наблюдения позволяют идентифицировать правонарушителей и призвать их к ответственности. С помощью летательных аппаратов можно существенно расширить контролируемый район.

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# беспилотники , охрана лесов

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