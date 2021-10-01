Тюменские студентки стали стипендиатами фонда имени Вернадского

| Фото: ТИУ | Фото: ТИУ

Студентки ТИУ Анна Аржиловская и Умида Холбоева стали стипендиатами неправительственного экологического Фонда имени В.И. Вернадского в 2021 - 2022 учебном году. Победителей конкурса отобрали из 182 кандидатов, представлявших вузы России, Беларуси, Казахстана, Киргизии и Чехии, сообщает отдел медиа и внешних коммуникаций ТИУ.

Первый этап для студентов тюменских вузов прошел в ТИУ, где работает региональная конкурсная комиссия. Вместе с центральной комиссией она оценивает достижения участников в научно-исследовательской и общественной деятельности в области устойчивого развития ТЭК, разработки прикладных аспектов экологического образования, экологического просвещения, повышения уровня экологической культуры граждан.

Шестикурсница Строительного института Анна Аржиловская занимается научной работой со второго курса. "На данный момент у меня более 20 статей, большинство из которых имеют экологический характер. Основные для меня темы: "Политика устойчивого развития", "Зеленые стандарты", "Вторичное использование строительных материалов". В своем профессиональном будущем я бы хотела также развиваться в сфере проектирования энергоэффективных и экологичных объектов строительства", - рассказала студентка.

Студентка четвертого курса Института промышленных технологий и инжиниринга Умида Холбоева на обучение в Тюмень приехала из узбекского города Учкудук, где действует Навоинский горно-металлургический комбинат. Поэтому вопросы экологии и ее влияния на здоровье девушка считает важными.

"После поступления в ТИУ мне захотелось исследовать состояние экологической культуры молодежи. Мы провели опрос, в котором приняли участие более 400 студентов. Это исследование принесло мне победу в международном конкурсе, результаты были опубликованы в престижном научном издании. Сейчас с моим научным руководителем мы проводим исследования, направленные на экологический менеджмент, изучаем ISO 14001", - говорит она.

Обе студентки также являются именными стипендиатами губернатора Тюменской области, а Анна Аржиловская будет получать и стипендию правительства РФ.