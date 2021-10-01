  • 21 октября 202121.10.2021четверг
  • USD71,0555
    EUR82,6162
  • В Тюмени 0..-2 С 3 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

17,5 тысяч жителей Тюменской области пострадали от клещей в минувшем сезоне

Общество, 16:15 21 октября 2021

департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Более 17,5 тыс. человек, в том числе 3,3 тыс. детей в возрасте до 14 лет, обратились в медицинские организации Тюменской области из-за укусов клещей с марта по октябрь текущего года, сообщает управление Роспотребнадзора по Тюменской области.

Все пострадавшие получили экстренную профилактику противоклещевым иммуноглобулином. Диагноз "клещевой энцефалит" подтвержден у 56 пациентов (в 2020 году - у 39 человек), "иксодовый клещевой боррелиоз" - у 30 (в 2020 году – у 53 человек).

В 2021 году акарицидные обработки проведены на 9 тыс. 451 га. На территории летних оздоровительных учреждений случаев присасывания клещей не зарегистрировано.

С января по сентябрь 2021 года вакцинировано против клещевого вирусного энцефалита более 68 тыс. человек, из них более 22 тыс. - дети.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# клещи

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:26 21.10.2021Школьники и студенты Тюменской области с 30 октября уйдут на каникулы
16:18 21.10.2021В Тюмени очистили участок двора по заявке жительницы
16:15 21.10.202117,5 тысяч жителей Тюменской области пострадали от клещей в минувшем сезоне
16:06 21.10.2021Райдер: в нерабочую неделю в детсадах региона будут работать дежурные группы