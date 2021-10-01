Космонавт Сергей Рязанский посоветовал тюменским студентам учиться предвидеть кризисные ситуации

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Лекцию о "Космическом командообразовании" прочел студентам летчик-космонавт, Герой РФ Сергей Рязанский в Школе перспективных исследований ТюмГУ 20 октября. Космонавт рассказал об опыте работы в тесном коллективе в особо экстремальных ситуациях в открытом космосе и поделился, как преодолевать эмоциональное выгорание в условиях полета.

"90 процентов того, что с нами в жизни может случиться, мы с вами можем предсказать — "что мы будем делать, если". Чем больше возможных кризисных ситуаций мы проиграем, тем устойчивее к ним будет наша команда и мы сами", — отметил Сергей Рязанский Рязанский.

По мнению летчика, дважды побывавшего в космосе, в полете важно учиться расслабляться физически во время страха — снимать напряжение с тела, не допускать, чтобы эмоции вмешивались в профессиональную деятельность. Необходимо учитывать психологические особенности коллег. Если с кем-то дискомфортно – меньше общаться, дистанцироваться, но не вступать в конфликт.

Лекция прошла в рамках II Международной научно-практической конференции "Наука. Лидерство. Общество – 2050" центра развития компетенций Западно-Сибирского НОЦ. На конференции обсуждались перспективные вопросы развития человечества в условиях меняющегося мира, экзистенциальных угроз — изменения климата, социальных катастроф, и роли науки в борьбе с этими угрозами.