  • 21 октября 202121.10.2021четверг
  • USD71,0555
    EUR82,6162
  • В Тюмени -4..-6 С 3 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Космонавт Сергей Рязанский посоветовал тюменским студентам учиться предвидеть кризисные ситуации

Общество, 18:41 21 октября 2021

управление стратегических коммуникаций ТюмГУ

Лекцию о "Космическом командообразовании" прочел студентам летчик-космонавт, Герой РФ Сергей Рязанский в Школе перспективных исследований ТюмГУ 20 октября. Космонавт рассказал об опыте работы в тесном коллективе в особо экстремальных ситуациях в открытом космосе и поделился, как преодолевать эмоциональное выгорание в условиях полета.

"90 процентов того, что с нами в жизни может случиться, мы с вами можем предсказать — "что мы будем делать, если". Чем больше возможных кризисных ситуаций мы проиграем, тем устойчивее к ним будет наша команда и мы сами", — отметил Сергей Рязанский Рязанский.

По мнению летчика, дважды побывавшего в космосе, в полете важно учиться расслабляться физически во время страха — снимать напряжение с тела, не допускать, чтобы эмоции вмешивались в профессиональную деятельность. Необходимо учитывать психологические особенности коллег. Если с кем-то дискомфортно – меньше общаться, дистанцироваться, но не вступать в конфликт.

Лекция прошла в рамках II Международной научно-практической конференции "Наука. Лидерство. Общество – 2050" центра развития компетенций Западно-Сибирского НОЦ. На конференции обсуждались перспективные вопросы развития человечества в условиях меняющегося мира, экзистенциальных угроз — изменения климата, социальных катастроф, и роли науки в борьбе с этими угрозами.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# космонавтика , лекция , НОЦ , ТюмГУ

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:03 21.10.2021В Тюмени на фотовыставке Полины Бронз "Принятие" пройдет лекция по психологии
18:41 21.10.2021Космонавт Сергей Рязанский посоветовал тюменским студентам учиться предвидеть кризисные ситуации
18:07 21.10.202122 октября - события дня
17:45 21.10.2021Тюменские студентки стали стипендиатами фонда имени Вернадского