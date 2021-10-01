Школу предпринимательства проведут в Тюмени в режиме онлайн

| Фото: asi.ru | Фото: asi.ru

Онлайн-интенсив для начинающих бизнесменов и тех, кто хочет открыть свое дело, проведет "Школа предпринимательства" в Тюмени, начало - 8 ноября, сообщает Инвестиционное агентство Тюменской области.

В программе представлены инструменты, которые помогут участникам проанализировать, выявить отклонения в используемых или методах ведения бизнеса и помочь оптимизировать их деятельность.

Результатом обучения станет полный анализ действующего предприятия и планирование действий предпринимателя по развитию системы управления бизнесом.

"Обучение пройдет в режиме онлайн по вечерам, - рассказал руководитель Центра поддержки предпринимательства Дмитрий Утьев. - Мы рассмотрим практически все аспекты деятельности современного предпринимателя: управление, маркетинг, финансовое планирование, бухгалтерский учет, работу с персоналом".

Участие в интенсиве бесплатное в рамках реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", подробности по телефону: 8-932-482-75-67. Регистрация участников по ссылке.