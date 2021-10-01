  • 25 октября 202125.10.2021понедельник
  • USD70,8623
    EUR82,4979
  • В Тюмени 4..6 С 5 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Школу предпринимательства проведут в Тюмени в режиме онлайн

Общество, 08:13 25 октября 2021

asi.ru | Фото: asi.ru

Онлайн-интенсив для начинающих бизнесменов и тех, кто хочет открыть свое дело, проведет "Школа предпринимательства" в Тюмени, начало - 8 ноября, сообщает Инвестиционное агентство Тюменской области.

В программе представлены инструменты, которые помогут участникам проанализировать, выявить отклонения в используемых или методах ведения бизнеса и помочь оптимизировать их деятельность.

Результатом обучения станет полный анализ действующего предприятия и планирование действий предпринимателя по развитию системы управления бизнесом.

"Обучение пройдет в режиме онлайн по вечерам, - рассказал руководитель Центра поддержки предпринимательства Дмитрий Утьев. - Мы рассмотрим практически все аспекты деятельности современного предпринимателя: управление, маркетинг, финансовое планирование, бухгалтерский учет, работу с персоналом".

Участие в интенсиве бесплатное в рамках реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", подробности по телефону: 8-932-482-75-67. Регистрация участников по ссылке.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# малый и средний бизнес , Школа предпринимательства

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
08:13 25.10.2021Школу предпринимательства проведут в Тюмени в режиме онлайн
19:48 24.10.2021Тюменцы могут представить социальные проекты на конкурс
18:05 24.10.2021Более 200 ребят со всей Тюменской области побывали на слете лидеров РДШ
17:38 24.10.2021Тюменцы могут получить новую профессию, обратившись в центр занятости