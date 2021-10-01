Паспорт готовности к зиме Тюмень получит до 15 ноября

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Паспорт готовности к зиме Тюмень получит до 15 ноября, об этом заместитель главы города Семен Тегенцев сообщил на заседании гордумы 21 октября.

По его словам, мониторинг обращений тюменцев об отсутствии или низких параметрах тепла ведется ежедневно.

Напомним, что отопительный период в областном центре начался 13 сентября. Запуск тепла был распланирован на шесть дней. За прошедший месяц от тюменцев поступило около 2 тыс. 800 сообщений по вопросам низких параметров теплоснабжения, сроков запуска тепла.

Все семь этапов испытаний теплосетей на плотность и прочность были в полном объеме завершены к 20 августа. По их результатам устранили 225 технологических повреждений.

Всего на территории Тюмени расположено 3 тыс. 700 многоквартирных домов, подключенных к централизованной системе теплоснабжения, 155 домов оборудованы крышными газовыми котельными и 236 домов – с печным отоплением.

Сведения об организациях несвоевременно предоставивших документы на проверку или не сделавших этого вовсе, переданы в Государственную жилищную инспекцию для решения вопроса о привлечении их к административной ответственности.