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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

ТЭО: старым шинам не место на площадках для мусора, их можно сдать

Общество, 15:30 22 октября 2021

ТЭО | Фото: ТЭО

Отслужившим автомобильным покрышкам не место на площадках для коммунальных отходов. Об этом рассказали в пресс-службе Тюменского экологического объединения. Региональный оператор напоминает, что утилизировать шины необходимо в соответствии с требованиями законодательства.

"Складирование покрышек в местах сбора твердых коммунальных отходов ведет к нарушению экологических и санитарно-эпидемиологических требований, в итоге оплата их вывоза и переработки перекладывается на всех жителей многоквартирных домов", - отметила первый замруководителя ООО "ТЭО" Светлана Петренко.

Региональный оператор призывает тюменцев ответственно относиться к отходам обслуживания транспортных средств и самостоятельно решать вопрос их утилизации.

Самый простой и правильный способ – сдать покрышки в пункт приема, откуда их отправят на переработку. Обычно приемом автомобильных шин занимаются компании, специализирующиеся на шиномонтаже, изготовлении резинового покрытия или работающие со вторичным сырьем.

В Тюмени старую резину бесплатно принимает компания "Экостэп-Тюмень" (ул. Авторемонтная, 31а, ст. 10).

В специализированном магазине аккумуляторов "Старт" (ул. 30 лет Победы, 27, ул. Дамбовская, 11) покрышку примут по 50 рублей за шину.

За эту же стоимость колесо возьмут на утилизацию в компании "Экоразвитие" (ул. 30 лет Победы, 27).

В Тобольске от 35 рублей за колесо примут в сети фирменных магазинов Vianor по адресу: квартал-2, улица БСИ-2, стр. 7/1.

Также можно сдать колеса в шиномонтажные мастерские или разместить информацию на сайтах с объявлениями.

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# Тюменское экологическое объединение , шины

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