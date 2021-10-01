Новое отделение открылось в Тюменском фтизиопульмонологическом центре

| Фото: пресс-служба областного клинического фтизиопульмонологического центра | Фото: пресс-служба областного клинического фтизиопульмонологического центра

Отделение для взрослых пациентов с туберкулезом органов дыхания открылось после ремонта в Тюменском областном клиническом фтизиопульмонологическом центре. Оно расположилось в здании площадью 1,5 тыс. кв. м по адресу: ул. Курортная, 28, сообщает пресс-служба учреждения.

В помещении созданы комфортные условия для пациентов, находящихся на длительном лечении с впервые выявленной туберкулезной инфекцией, с рецидивами туберкулеза, со сложной сопутствующей патологией. В палатах установлена новая мебель, есть холодильники, телевизоры, санузел и зоны для приема пищи. Палаты оснащены новыми бактерицидными лампами и дезарами, вытяжной системой.

На каждом посту оборудованы обсервационные палаты для пациентов с подозрением на COVID-19, процедурные и манипуляционные кабинеты, буфет. Для персонала обустроены комнаты для приема пищи, раздевалки и санитарные комнаты.

Отметим, ранее отделение для взрослых пациентов с туберкулезом органов дыхания на 60 коек располагалось в помещении площадью 1 тыс. кв. м на ул. Курортная, 2а. До конца 2021 года на освободившейся площади стационара планируется открыть годадифференциально-диагностическое отделение на 30 коек с круглосуточным пребыванием. Часть коек будет задействована для диагностики и лечения пациентов с ВИЧ-инфекцией и сопутствующими заболеваниями, возникающими на фоне ослабления иммунной системы.

Обновления позволят расширять возможности диагностики и лечения пациентов с туберкулезной инфекцией и другими заболеваниями органов дыхания. Борьба с социально значимыми инфекционными заболеваниями является одной из задач национального проекта "Здравоохранение".