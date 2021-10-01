В Тюмени 100 человек получили различные травмы из-за утреннего гололеда

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 100 жителей Тюмени обратились в приемное отделение областной клинической больницы №2 утром 22 октября. Все они получили травмы при падении на гололеде, сообщает областной департамент здравоохранения.

При этом 10% обратившихся получили достаточно тяжелые травмы, требующие экстренного хирургического вмешательства и продолжения лечения в стационаре. У остальных врачи диагностировали ушибы, вывихи, растяжения, несложные переломы конечностей.

В период смены погоды травматологи рекомендуют быть внимательными и в гололедицу соблюдать меры предосторожности. По возможности нужно выходить заранее, чтобы никуда не торопиться. Обувь должна быть удобной и устойчивой. Передвигаться следует мелкими шажками, опираясь на всю ступню. Не следует разговаривать по мобильному телефону на ходу, держать руки в карманах - лучше развести их чуть в стороны, это поможет удержать равновесие.

Пожилым людям в гололед советуют брать с собой трость с резиновым наконечником, чтобы предотвратить скольжение при опоре на нее. Не следует перебегать проезжую часть, так как тормозной путь у автомобилей в это время значительно увеличивается.

"Если вы поскользнулись, попытайтесь мгновенно сгруппироваться: согнуть ноги в коленях, а руки – в локтях. Это позволит защитить туловище от травм и в целом смягчить удар. По возможности избегайте самых опасных падений – на спину, копчик, бедро. При любых обстоятельствах падения, прежде всего, защищайте голову, прижимая ее к груди, а не вещи в руках", - отмечают специалисты.

При падении важно не спешить подниматься. Необходимо сначала приподнять голову, пошевелить ногами, руками. Вставать можно только в том случае, если нет острой боли. При получении травм важно не заниматься самолечением, а обратиться в травмпункт или в поликлинику к врачу-хирургу по месту прикрепления.