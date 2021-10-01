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В Якушах после жалобы в соцсетях оборудовали подход к автобусной остановке

Общество, 14:56 22 октября 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Обочину, ведущую к автобусной остановке в д. Якуши укрепили, а дорожки отсыпали после обращения одного из местных жителей в социальных сетях, сообщает Центр управления регионом Тюменской области.

В обсуждениях сообщества ЦУР Тюменской области в соцсетях появилось сообщение о том, что на ул. Полевой не хватает тротуара вдоль дороги. К автобусной остановке можно подойти только по проезжей части или по обочине под большим уклоном в сторону кювета.

Обочины по указанному адресу укрепили. Службы отсыпали дорожки, теперь пешеходы могут безопасно подойти к остановке.

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# тротуары , Центр управления регионом Тюменской области

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