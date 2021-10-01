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Тюменские педагоги поучаствуют в игре "Что? Где? Когда?"

Общество, 10:23 25 октября 2021

Интеллектуальное движение Тюменской области во ВКонтакте | Фото: Интеллектуальное движение Тюменской области во ВКонтакте

Осенний чемпионат "ИКРОН-2021" по игре "Что? Где? Когда?" среди педагогов города пройдет в Тюмени 29 октября, сообщает Интеллектуальное движение региона.

Педагоги побывают на месте учеников и сыграют в популярную интеллектуальную игру. За каждым столом встретятся по шесть человек. Организаторы подготовят по 24 вопроса в формате "Что? Где? Когда?" и блок "Мультиигр" для разминки.

Чемпионат состоится в первом корпусе школы № 22 (ул. Садовая, 121), начало в 17 часов. Для участия нужно пройти регистрацию по ссылке. Количество мест в игровом зале ограничено.

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# интеллектуальные игры , педагоги

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