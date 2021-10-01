В Тюмени обсуждают конституционализацию отраслевого законодательства РФ

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Всероссийская научно-практическая конференция "Конституционализация отраслевого законодательства Российской Федерации", которая открылась в большом зале Тюменской областной думы, посвящена чрезвычайно актуальной теме - реализации в федеральном и региональном законодательстве поправок, которые были внесены в Конституцию РФ, затрагивающих очень многие сферы жизни гражданского общества.

Такую точку зрения высказал заведующий кафедрой конституционного и муниципального права института государства и права Тюменского государственного университета, Заслуженный юрист Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор Геннадий Чеботарев.

"В выступлениях участников конференции на пленарном заседании уже прозвучали предложения, каким образом нам принять региональные законы, в том числе муниципальные правовые акты, чтобы четко сформулировать конституционные принципы и ценности, для их реализации в нашей повседневной жизни", - отметил он.

Геннадий Чеботарев подчеркнул, что Тюменская областная дума очень активно сотрудничает с юридическим сообществом и проводит уже не первую конференцию по актуальным правовым вопросам. И это залог того, что научные рекомендации будут учитываться в законотворческой деятельности Тюменской областной думы.

Председатель Тюменской областной думы Сергей Корепанов напомнил, что Конституция – это не только Основной закон государства, но и закон прямого действия.

"Она оказывает непосредственное воздействие на все отрасли права и требует в определенной степени конкретизации по проблемам их ведения, - считает он.- И поэтому для нас, законодателей, очень важна точка зрения ученых на то, каким образом будет развиваться отраслевое право".

Всероссийскую научно-практическую конференцию "Конституционализация отраслевого законодательства Российской Федерации" проводят Тюменская областная дума, институт государства и права Тюменского госуниверситета, Международный Союз юристов, Общественная палата Тюменской области, Тюменское региональное отделение Ассоциации юристов России.

Программа конференции включает пленарное заседание и работу в секциях в форме тематических дискуссий и круглых столов.

Борис Олейник