В Тюмени все парковки в центре станут платными с конца ноября

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Парковки в границах улиц Челюскинцев, Герцена, Профсоюзной и Советской в Тюмени станут платными в конце ноября. Соответствующее постановление городская администрация опубликовала 22 октября.

Из документа следует, что стоимость часа парковки составит 30 рублей в будние дни с 7 часов утра до 19 часов.

Бесплатными будут первые 15 минут стоянки, время с 19 часов до 7 часов утра, также парковка будет бесплатной в праздничные дни.