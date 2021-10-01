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В Тюмени все парковки в центре станут платными с конца ноября

Общество, 14:21 22 октября 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Парковки в границах улиц Челюскинцев, Герцена, Профсоюзной и Советской в Тюмени станут платными в конце ноября. Соответствующее постановление городская администрация опубликовала 22 октября.

Из документа следует, что стоимость часа парковки составит 30 рублей в будние дни с 7 часов утра до 19 часов.

Бесплатными будут первые 15 минут стоянки, время с 19 часов до 7 часов утра, также парковка будет бесплатной в праздничные дни.

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