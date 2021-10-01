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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменские автоинспекторы усилят контроль за соблюдением правил перевозки детей

Общество, 20:36 23 октября 2021

Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Контроль за соблюдением правил перевозки детей усилят в Тюменской области. Сотрудники ГИБДД проведут профилактическую акцию "Внимание, каникулы!".

Автоинспекторы проведут рейды у школ и дошкольных учреждений по выявлению нарушений правил перевозки. Для ребят организуют уроки дорожной безопасности. В каждом муниципалитете в образовательных учреждениях разместят обращения руководителей территориальных отделов ГИБДД к родителям, с рекомендациями по правильной перевозке детей.

Как сообщает Госавтоинспекция Тюменской области, в этом году в регионе более чем на треть увеличилось число ДТП, в которых детей перевозили без удерживающих устройств, при этом травмированы 13 юных пассажиров до 12 лет.

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# ГИБДД Тюменской области , детская безопасность , правила ПДД

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