Тюменские автоинспекторы усилят контроль за соблюдением правил перевозки детей

Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Контроль за соблюдением правил перевозки детей усилят в Тюменской области. Сотрудники ГИБДД проведут профилактическую акцию "Внимание, каникулы!".

Автоинспекторы проведут рейды у школ и дошкольных учреждений по выявлению нарушений правил перевозки. Для ребят организуют уроки дорожной безопасности. В каждом муниципалитете в образовательных учреждениях разместят обращения руководителей территориальных отделов ГИБДД к родителям, с рекомендациями по правильной перевозке детей.

Как сообщает Госавтоинспекция Тюменской области, в этом году в регионе более чем на треть увеличилось число ДТП, в которых детей перевозили без удерживающих устройств, при этом травмированы 13 юных пассажиров до 12 лет.