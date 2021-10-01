Сборную киберспортсменов сформируют в Тюменской области

Фото: Tyumen Cyber Fest 2021 Фото: Tyumen Cyber Fest 2021

Сборную киберспортсменов сформируют в Тюменской области. Главная цель - участие во всероссийских состязаниях. О планах регионального отделения Федерации компьютерного спорта России рассказал председатель организации Роман Чуйко.

В частности, он упомянул два важных мероприятия, к которым начнут готовить тюменцев. Первое – Всероссийская киберспортивная студенческая лига, на участие в которой отделение ФКС вскоре начнет прием заявок. Второе событие – чемпионат России по киберспорту в 2022 году.

"Мы должны провести тренировочные сборы, организовать подготовку наших региональных победителей, чтобы они наиболее эффективно выступили на финальных стадиях и дошли до призовых мест", – заявил Роман Чуйко.

К сборам привлекут профессиональных тренеров, пишет "Тюменская область сегодня".