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Для тобольских дошколят открыли обновленный бассейн в 7 микрорайоне

Общество, 16:29 22 октября 2021

с личного аккаунта Максима Афанасьева с Instagram

В детском саду №49 в 7 мкр Тобольска открыли после ремонта бассейн. В нем дошколята вместе с тренером займутся плаванием, закаливанием.

Об этом глава Тобольска Максим Афанасьев написал в своем Instagram.

"Президент России Владимир Путин обратил особое внимание на вопрос обучения плаванию детей, в том числе дошкольного возраста. Первым этапом работы мы определяем приведение в порядок существующей материально-технической базы для занятий плаванием. В нашем городе в 14 детских садах предусмотрены бассейны. 11 уже работают, еще по трем, в детских садах №7 и 40 в восьмом микрорайоне и в саду №6 в Сумкино, мы поставили себе задачу отремонтировать в 2022 году", - сказал он.

с личного аккаунта Максима Афанасьева с Instagram с личного аккаунта Максима Афанасьева с Instagram ﻿

В рамках программы "Тобольск 2020" в городе с 2019 г. реконструировано пять бассейнов. За это время количество детей, которые регулярно занимаются плаванием, увеличилось в три раза – на сегодня это 2 тыс. 156 малышей.

Анжела Лебедева

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# бассейн , плавание , Тобольск

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