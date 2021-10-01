В Тюменской области зарегистрировали смерть 12 пациентов с COVID-19

| Фото: здравоохранение Тюменской области ВКонтакте | Фото: здравоохранение Тюменской области ВКонтакте

Смерть 12 человек с коронавирусом зафиксирована в Тюменской области. Заболел 321 человек, выздоровели 123, сообщает федеральный оперативный штаб.

За последние сутки в России выявлено 37 тыс. 678 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 8,6% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 тыс. 75 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 26 тыс. 77 человек.

В Москве заболели 7 тыс. 803 человек, в Санкт-Петербурге - 3 тыс. 360, в Московской области - 2 тыс. 783.

В Свердловской области выявили 626 случаев болезни, в Челябинской области - 432, в Ханты-Мансийском автономном округе - 249, в Курганской области - 190, в Ямало-Ненецком автономном округе - 129.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 8 млн 205 тыс. 983 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 229 тыс. 528 летальных исходов, выздоровели 7 млн 143 тыс. 137 человек.