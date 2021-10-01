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Тюменская тхэквондистка выступит на первенстве Европы

Спорт, 17:37 23 октября 2021

фото департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | фото департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Воспитанница федерации тхэквондо ИТФ Тюменской области Виктория Скрипникова впервые выступит на первенстве Европы в Греции. 15-летняя тхэквондистка поборется за победу в весовой категории до 65 кг, сообщает департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

Конкуренцию тюменке составят сильнейшие спортсмены европейских стран. Сейчас Виктория Скрипникова, которая тренируется под руководством Максима Григорова, проходит предварительные сборы в Костроме.

"Уверен, что Виктория представит наш регион достойно. В Греции она получит колоссальный опыт. Тренер сборной сообщает, что Виктория чувствует себя хорошо, на сборах демонстрирует отличные результаты в своей весовой категории. С 2014 года наши спортсмены не завоевывали медали международных стартов, думаю, что у нашей "звездочки" есть все шансы покорить эти соревнования", - отметил Максим Григоров.

Отметим, тюменская тхэквондистка является действующим серебряным призером России, кандидатом в мастера спорта. Призовое место европейского турнира позволит ей повысить спортивное звание до уровня мастера спорта.

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# тхэквондо , чемпионат Европы

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