Тюменская тхэквондистка выступит на первенстве Европы

| фото департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | фото департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Воспитанница федерации тхэквондо ИТФ Тюменской области Виктория Скрипникова впервые выступит на первенстве Европы в Греции. 15-летняя тхэквондистка поборется за победу в весовой категории до 65 кг, сообщает департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

Конкуренцию тюменке составят сильнейшие спортсмены европейских стран. Сейчас Виктория Скрипникова, которая тренируется под руководством Максима Григорова, проходит предварительные сборы в Костроме.

"Уверен, что Виктория представит наш регион достойно. В Греции она получит колоссальный опыт. Тренер сборной сообщает, что Виктория чувствует себя хорошо, на сборах демонстрирует отличные результаты в своей весовой категории. С 2014 года наши спортсмены не завоевывали медали международных стартов, думаю, что у нашей "звездочки" есть все шансы покорить эти соревнования", - отметил Максим Григоров.

Отметим, тюменская тхэквондистка является действующим серебряным призером России, кандидатом в мастера спорта. Призовое место европейского турнира позволит ей повысить спортивное звание до уровня мастера спорта.