Как подготовить квартиру к продаже или аренде: лайфхаки от экспертов

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Сделать мелкий ремонт и навести чистоту, а также грамотно составить объявление - все это должен сделать владелец квартиры, который готовит ее к аренде или продаже. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экспертов сервиса "СберУслуги".

Чтобы квартира выглядела более привлекательно, нужно позаботиться о том, чтобы она была чистой. Лучше сделать генеральную уборку. Если на вашей мебели есть пятна, сделайте химчистку, чтобы и на фотографиях, и при просмотре квартиры квартира казалась более ухоженной и уютной.

Стоит следить за тем, чтобы квартира перед продажей или сдачей в аренду выглядела аккуратно. Если необходимо — пригласите мастера на час, который поможет поменять лампочки, поставить плинтус на место, поменяет дверные ручки или проведет необходимые сантехнические работы. Мелкий ремонт не займет у вас много времени и сил, но создаст положительное впечатление о квартире.

Россияне при поиске жилья в первую очередь смотрят на фотографии, поэтому они должны привлекать внимание, быть качественными и передавать не только планировку и ремонт, но и атмосферу уюта. Чтобы сделать хороший снимок, рекомендуется убрать все лишнее с поверхностей, прибрать квартиру и снимать в светлое время суток, когда в помещении много естественного света.

Грамотно составленное объявление привлечет внимание покупателей или арендодателей: в нем надо прописать "изюминку" квартиры, например, прекрасный вид из окна на зеленый двор или близость школы и детского сада. При этом стоит избегать общих фраз вроде "хороший ремонт" или подробно их пояснять, например, новая сантехника и батареи, на полу - дорогой ламинат. Чтобы составить правильное объявление, представьте, что вы покупатель или арендатор, и ответьте в объявлении на вопросы, которые вы бы задали хозяину квартиры, рекомендуют в сервисе.

Перед приходом клиентов стоит проветрить помещение и провести влажную уборку. Старайтесь избавиться от посторонних запахов: пищи, табака и духов. Ваш любимый аромат может не понравиться другим людям, поэтому беспроигрышный вариант - если у квартиры будет нейтральный запах чистоты. Спрячьте лишние безделушки и статуэтки, одежду или детские игрушки уберите в шкаф, протрите пыль, особенно если речь идет о темных поверхностях. Обращайте внимание на то, кто ваши клиенты, и от этого стройте свой рассказ о преимуществах и минусах квартиры.