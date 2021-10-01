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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

О гражданской обороне узнали омутинские школьники

Общество, 12:44 24 октября 2021

72.mchs.gov.ru | Фото: 72.mchs.gov.ru

В рамках месячника гражданской обороны, сотрудники ОНД и ПР по Омутинскому муниципальному району провели открытые уроки в образовательных учреждениях. В ходе занятий школьникам рассказали, какие бывают сигналы гражданской обороны, как необходимо действовать в случае получения этих сигналов.

В практической части занятия дети учились правильно надевать средства индивидуальной защиты – противогазы, изучили порядок их применения и сами попробовали их примерить.

"Основная цель занятий – рассказать учащимся о гражданской обороне, познакомить с ее историей и предназначением, напомнить основные правила поведения в той или иной чрезвычайной ситуации. Подобные мероприятия помогают воспитать у подрастающего поколения культуру безопасности жизнедеятельности", - уверен старший дознаватель Александр Давыдов.

В завершение мероприятия ученики и их учитель поблагодарили инспекторов за увлекательный и познавательный урок, сообщают в ГУ МЧС России по Тюменской области.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , Омутинский район

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