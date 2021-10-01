В России впервые суд выписал штраф жительнице Тюмени за ложные публикации о бывшем муже в Instagram

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Мужчина выиграл дело о моральном вреде из-за публикации сторис в Instagram.

Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области отмечает, что истец выиграл дело о моральном вреде из-за публикации сторис в Instagram впервые в российской практике.

Семейная пара развелась в 2019 году после восьми лет брака. В феврале 2020 года женщина записывала и размещала в Instagram сторис о том, как бывший муж пытается выселить ее и детей из квартиры, отобрать машину, уклоняется от уплаты алиментов, а раньше жил за ее счет, не оплачивал ипотеку, отпуск, детский сад, не делил расходы на содержание няни.

Когда ложные и эмоциональные ролики зашли далеко, мужчина подал иск на опровержение сведений, порочащих честь и достоинство. Он потребовал записать опровержение и не удалять его в течение года, а также возместить моральный вред в размере 30 тыс. рублей.

Районный суд Тюмени не поддержал мужчину и он обратился с апелляционной жалобой в вышестоящую инстанцию, подтвердив свою порядочность справками о доходах, банковскими чеками по уплате алиментов и оплате ипотеки, услуг образовательного учреждения для детей.

Коллегия по гражданским делам Тюменского областного суда отменила решение районного суда и частично удовлетворила требования истца. Суд обязал супругу разместить опровержение в Instagram и не удалять его в течение суток. Бывшая жена должна выплатить мужчине 5 тыс. рублей.