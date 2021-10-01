Отличникам подготовки к военной службе в Тюменской области вручат нагрудные знаки

| Фото: tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

Профильная смена "Отличник подготовки к военной службе Тюменской области" пройдет с 1 по 4 ноября на базе оздоровительного центра "Энергетик" и соберет 43 участника из 15 муниципалитетов.

Все они стали кандидатами на вручение нагрудного знака, сообщает центр "Аванпост". Каждый из них должен был иметь положительную характеристику от руководителя объединения и высокий уровень освоения образовательной программы, а также принимать активное участие в деятельности объединения.

На смене ребят ждут занятия по тактической подготовке, поисково-спасательным работам, образовательные кейсы и мастер-классы благодаря которым участники смогут повысить свое мастерство и уровень профессиональных навыков.

Для получения нагрудного знака кандидатам необходимо будет пройти три вида испытаний: тестирование по основам военной службы, тестирование по физической подготовке и решение ситуационных задач.

Вручение знаков "Отличник подготовки к военной службе Тюменской области" состоится в последний день смены, 4 ноября, на торжественном построении.