1 тысяча 849 тюменцев обратились на детский телефон доверия с начала года

| Фото: telefon-doveria.ru | Фото: telefon-doveria.ru

1 тыс. 894 жителя Тюменской области обратились на детский телефон доверия с января по сентябрь 2021 года.

Как сообщила корреспонденту "Тюменской линии" оператор детского телефона доверия Тюменской области, 860 раз звонили дети и подростки, более 200 раз – родители и законные представители ребят, свыше 800 – иные граждане.

"По традиции лидирующими поводами для обращения на детский телефон доверия остаются проблемы детско-родительских отношений, конфликты со сверстниками. Звонят также родители и дети, которые обеспокоены вопросом буллинга, суицида. Кроме того, старшеклассники обращаются с вопросами, касающимися проблем в учебе и профориентации", - рассказала оператор.

Напомним, детский телефон доверия 8-800-2000-122 работает ежедневно и круглосуточно. Квалифицированные психологи оказывают помощь бесплатно и анонимно. Это особенно важно, если ребенок срочно нуждается в поддержке.

Действует сайт детского телефона доверия. С сентября он заработал в новом формате и стал более удобным для пользования. Для тех, кто заходит на сайт со смартфонов, акцент сделан на номере телефона и возможности сделать звонок, нажав на значок телефонной трубки в главном меню. Помимо традиционных статей и инфографики, появились новые рубрики. В редакционных материалах можно найти информацию о телефоне доверия.

Любовь Голышева