Пьяный водитель устроил аварию на улице Пермякова в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

51-летний нетрезвый автомобилист спровоцировал ДТП на ул. Пермякова в Тюмени в ночь на 24 октября, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Водитель на автомобиле KIA RIO столкнулся с автомобилем Datsun. Тот отбросило на Opel.

18-летняя пассажирка Datsun и водитель KIA, который был нетрезв, получили ушибы.

Отметим, в предстоящие выходные дни сплошные проверки по предупреждению вождения под воздействием алкоголя и наркотиков пройдут во всех городах Тюменской области.