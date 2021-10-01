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Пьяный водитель устроил аварию на улице Пермякова в Тюмени

Происшествия, 13:33 25 октября 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

51-летний нетрезвый автомобилист спровоцировал ДТП на ул. Пермякова в Тюмени в ночь на 24 октября, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Водитель на автомобиле KIA RIO столкнулся с автомобилем Datsun. Тот отбросило на Opel.

18-летняя пассажирка Datsun и водитель KIA, который был нетрезв, получили ушибы.

Отметим, в предстоящие выходные дни сплошные проверки по предупреждению вождения под воздействием алкоголя и наркотиков пройдут во всех городах Тюменской области.

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# Госавтоинспекция Тюменской области , ДТП , пьяная езда

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