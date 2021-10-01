"РН-Уватнефтегаз" добыл 60-миллионную тонну нефти на Усть-Тегусском месторождении

| Фото: пресс-служба ООО «РН-Уватнефтегаз» | Фото: пресс-служба ООО «РН-Уватнефтегаз»

Компания "РН-Уватнефтегаз", которая входит в нефтедобывающий комплекс НК "Роснефть", добыла 60-миллионную тонну нефти на Усть-Тегусском месторождении с начала его промышленной эксплуатации. Запуск Усть-Тегусского месторождения в промышленную эксплуатацию в 2009 году дал старт Уватскому проекту и положил начало полномасштабной разработке недр юга Тюменской области, сообщает пресс-служба ООО "РН-Уватнефтегаз".

На Усть-Тегусском месторождении создана современная инфраструктура нефтегазодобычи. За годы промышленной эксплуатации на месторождении построено 574 скважины. Внешний транспорт нефти обеспечивает напорный нефтепровод протяженностью 264 км до нефтеперекачивающей станции Кальчинского месторождения. Центральный пункт сбора обеспечивает подготовку нефти с 27 кустовых площадок. Собственная газотурбинная электростанция мощностью 83 МВт снабжает генерацией основные объекты Восточного центра освоения Уватского проекта.

Усть-Тегусское месторождение – центр Восточного хаба, в состав которого также входят Урненское, Южно-Гавриковское, Западно-Эпасское месторождения и месторождение им. Малыка. Их суммарные текущие извлекаемые запасы (на 01.01.2021 г.) по российской классификации составляют 107 млн тонн нефти. Восточный хаб обеспечивает более 60% добываемой предприятием нефти.

Месторождение является для предприятия полигоном для внедрения новых инженерных решений, опробования таких технологий как конвейерное и мобильное бурение, позволивших достичь рекордов коммерческой скорости бурения скважин. Также в 2021 году число геолого-технических мероприятий на скважинах месторождений Восточного хаба выросло на 73%. Рост объемов дополнительной добычи нефти предприятия по их результатам превысил 82%.

Деятельность месторождений Восточного хаба обеспечивают 580 сотрудников предприятия и 58 подрядных организаций, общая численность персонала которых в настоящий момент превышает 3000 человек.

Для вахтовиков созданы комфортные условия, которые продолжают улучшаться. Так, вместимость жилого комплекса в 2022 году будет увеличена до 350 мест, в нем появится дополнительная столовая и тренажерные залы.