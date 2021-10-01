Библиотекари Тюмени, Ишима, Тобольска и Ялуторовска принимают поздравления Росгвардии

| Фото: управления Росгвардии по Тюменской области | Фото: управления Росгвардии по Тюменской области

Сотрудников подшефных школьных библиотек Тюмени, Тобольска, Ялуторовска и Ишима поздравили с профессиональным праздником 25 октября представители управления Росгвардии по Тюменской области, сообщает ведомство.

Капитан Роман Андросов вручил подарок и поздравил от руководства и личного состава теруправления педагога-библиотекаря гимназии № 16 г. Тюмени Елену Фоменко. Офицер поблагодарил ее за многолетнее сотрудничество в вопросах военно-патриотического и духовного воспитания юных тюменцев.

"Во многом благодаря вашей личной инициативе организованы совместные с Росгвардией тематические встречи, выставки, литературные вечера. Книжный фонд информационно-библиотечного центра гимназии пополняется экземплярами о войсках национальной гвардии Российской Федерации. Примите самые добрые и теплые поздравления с профессиональным праздником и пусть все планы успешно воплотятся в жизнь", - отметил представитель областного управления ведомства.

В библиотеке на постоянной основе действует тематическая выставка Росгвардии. Экспонаты регулярно обновляются к значимым и памятным датам. Изучая литературу и фотоархивы выставки, гимназисты знакомятся с историей создания войск национальной гвардии, героями ведомства и служебными буднями военнослужащих и сотрудников. У воспитанников формируется положительное мнение о тех, кто стоит на защите их безопасности.

В 2021-2022 учебном году запланирован ряд мероприятий, посвященных 80-летию со дня открытия "Дороги жизни" в Ленинграде 22 ноября 1941 года, Дню Героев Отечества 9 декабря, ведомственной акции "Безопасный Новый год" и других.