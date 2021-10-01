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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменцы претендуют на премию #МыВместе, их можно поддержать в народном голосовании

Общество, 18:10 25 октября 2021

официальный аккаунт акции взаимопомощи #МыВместе во ВКонтакте | Фото: официальный аккаунт акции взаимопомощи #МыВместе во ВКонтакте

Шесть социально-значимых проектов из треков "Бизнес" и трека "Волонтеры и НКО" представляют Тюменскую область, как претенденты на международную премию #МыВместе.

Их можно поддержать приняв участие в народном голосовании до 5 ноября включительно на платформе ДОБРО.РФ.

Для этого нужно перейти по ссылке, выбрать город, или трек и нажать "Проголосовать", предварительно, пройдя регистрацию.

Это первый и наиболее яркий этап финала премии, благодаря которому прошедшие проекты могут получить информационную поддержку от лидеров общественного мнения, руководителей регионов и СМИ, что так необходимо им для победы.

Полученные претендентом голоса будут суммироваться с оценкой финального жюри и влиять на финальный результат.

Победителей объявят на Международном форуме гражданского участия, который пройдет в Центральном выставочном зале "Манеж" в Москве 2–5 декабря

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# доброта , социальный проект

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