Тюменцы претендуют на премию #МыВместе, их можно поддержать в народном голосовании

| Фото: официальный аккаунт акции взаимопомощи #МыВместе во ВКонтакте | Фото: официальный аккаунт акции взаимопомощи #МыВместе во ВКонтакте

Шесть социально-значимых проектов из треков "Бизнес" и трека "Волонтеры и НКО" представляют Тюменскую область, как претенденты на международную премию #МыВместе.

Их можно поддержать приняв участие в народном голосовании до 5 ноября включительно на платформе ДОБРО.РФ.

Для этого нужно перейти по ссылке, выбрать город, или трек и нажать "Проголосовать", предварительно, пройдя регистрацию.

Это первый и наиболее яркий этап финала премии, благодаря которому прошедшие проекты могут получить информационную поддержку от лидеров общественного мнения, руководителей регионов и СМИ, что так необходимо им для победы.

Полученные претендентом голоса будут суммироваться с оценкой финального жюри и влиять на финальный результат.

Победителей объявят на Международном форуме гражданского участия, который пройдет в Центральном выставочном зале "Манеж" в Москве 2–5 декабря