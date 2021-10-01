Утилизация биологических отходов из карантинной зоны продолжается в Тюменской области

фото: ИА "Тюменская линия" фото: ИА "Тюменская линия"

На территорию для сжигания биологических отходов имеют доступ только сотрудники, задействованные в мероприятиях, подчеркнул заместитель начальника областного управления ветеринарии Роман Зверев.

"Перемещение упаковыванных в полиэтиленовые пакеты биоотходов к месту утилизации осуществляется автотранспортом, имеющим герметичные кузова, накрытые тентами. После перевозки транспорт в обязательном порядке подлежит дезинфекции, а персонал проходит санитарную обработку", - уточнил он.

Мероприятие проводится в строгом соответствии с требованиями ветеринарных правил под наблюдением специалистов государственной ветеринарной службы и МЧС. Утилизация биоотходов будет завершена только после получения несгораемого остатка, то есть золы, заверил Роман Зверев.