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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Утилизация биологических отходов из карантинной зоны продолжается в Тюменской области

Общество, 17:06 25 октября 2021

фото: ИА "Тюменская линия"

На территорию для сжигания биологических отходов имеют доступ только сотрудники, задействованные в мероприятиях, подчеркнул заместитель начальника областного управления ветеринарии Роман Зверев.

"Перемещение упаковыванных в полиэтиленовые пакеты биоотходов к месту утилизации осуществляется автотранспортом, имеющим герметичные кузова, накрытые тентами. После перевозки транспорт в обязательном порядке подлежит дезинфекции, а персонал проходит санитарную обработку", - уточнил он.

Мероприятие проводится в строгом соответствии с требованиями ветеринарных правил под наблюдением специалистов государственной ветеринарной службы и МЧС. Утилизация биоотходов будет завершена только после получения несгораемого остатка, то есть золы, заверил Роман Зверев.

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# птицефабрика Боровская , птичий грипп

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