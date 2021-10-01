Предпринимательница из Тобольска открыла психологическую студию с помощью программы "Самозанятость"

| Фото: Эммы Козловой | Фото: Эммы Козловой

Жительница Тобольска Эмма Козлова стала участницей программы "Самозанятость" и открыла психологическую студию. Она проводит индивидуальные психологические консультации, арт-терапию, групповые тренинги и другое.

В 2021 году Эмма Козлова потеряла работу, встала на биржу труда в Центре занятости, где и узнала, что есть возможность получить государственную поддержку и открыть свое дело.

"Заниматься психологией было моей давней мечтой, прошла обучающую программу "Азбука предпринимателя" в Фонде "Инвестиционное агентство Тюменской области". Программа разработана АО "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства" для тех, кто хочет начать свой бизнес "с нуля" или реализовать новый бизнес-проект", - рассказала Эмма Козлова.

Получив финансовую помощь в размере 192 тыс. рублей предпринимательница приобрела методические пособия и пакеты с практическими трансформационными играми.

"В обществе появился спрос на трансформационные игры. Это игры, которые имеют рамки (начало и конец), клиент, приходя на игру, сразу получает результат. Игровая терапия намного эффективнее, чем просто консультации психолога. Одна игра заменяет 5-6 личных консультаций с психологом. Трансформационные игры снимают тревожность, напряжение. Все мы в детстве любили играть, поэтому игра проще воспринимается психикой, меньше возникает сопротивления, соответственно больше приходит ответов и решений", - пояснила она.

Эмма Козлова проводит индивидуальные психологические консультации по разным вопросам.

"Наиболее актуальными темами являются — самореализация, поиск себя и своего призвания в жизни, так же часто приходит с вопросами супружеских и детско-родительских взаимоотношений", - добавила она.

По словам Эммы Козловой для того, чтобы начать свое дело нужно быть смелее и увереннее.

"Нужно пробовать, если не попробуешь, то и не узнаешь получится у тебя или нет. И главное иметь поддержку. Будь то финансовые накопления или просто поддержка родных. В любом деле первое время будет сложно. Необходимо наработать клиентскую базу, доверие, рассказать о себе, чтобы вас узнавали. На это нужно время, силы и финансовые затраты. Но если верить в себя и свои силы, то обязательно все получится", - подытожила она.

Ирина Шемякина