Почтовые отделения Тюменской области изменят график работы в ноябрьские каникулы

| Фото: Почта России | Фото: Почта России

График работы почтовых отделений региона изменится из-за Дня народного единства, сообщает Почта России.

3 ноября все отделения закроются на час раньше, 4 ноября станет общим выходным, 5 ноября почтовые офисы примут клиентов по субботнему графику.

С 30 октября по 2 ноября, а также 6 и 7 ноября отделения будут работать в обычном режиме.

Уточнить график работы можно на сайте компании или в мобильном приложении.