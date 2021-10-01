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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Почтовые отделения Тюменской области изменят график работы в ноябрьские каникулы

Общество, 11:09 27 октября 2021

Почта России | Фото: Почта России

График работы почтовых отделений региона изменится из-за Дня народного единства, сообщает Почта России.

3 ноября все отделения закроются на час раньше, 4 ноября станет общим выходным, 5 ноября почтовые офисы примут клиентов по субботнему графику.

С 30 октября по 2 ноября, а также 6 и 7 ноября отделения будут работать в обычном режиме.

Уточнить график работы можно на сайте компании или в мобильном приложении.

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# график работы , День народного единства , Почта России , Тюменская область

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