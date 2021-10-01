Эксперты расскажут тюменским родителям, как преодолеть чувство вины

| Фото: "Подростки, родители и Rock`n`Roll" ВКонтакте (архив) | Фото: "Подростки, родители и Rock`n`Roll" ВКонтакте (архив)

Прямой эфир в рамках форума "Подростки, родители и Rock`n`Roll" пройдет онлайн 28 октября с 18 до 20 часов. Тема обсуждения "Родительский невроз: как избавиться от чувства вины", сообщают организаторы.

Как поясняют эксперты, взрослые нередко испытывают чувство вины за то, что слишком требовательны или наоборот уделяют слишком мало внимания детям. Психические нарушения и травмы родителей влияют на жизнь ребенка, а слова и действия сегодня становятся вкладом в его успех в будущем. Как найти золотую середину и воспитать счастливого ребенка, родителям узнают во время трансляции. Она доступна по ссылке.

Информация о спикерах в официальной группе ВКонтакте.