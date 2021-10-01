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Тюменских школьников научат создавать собственные фильмы

Общество, 08:41 28 октября 2021

департамент по физической культуре, спорту и дополнительному образованию Тюменской области. | Фото: департамент по физической культуре, спорту и дополнительному образованию Тюменской области.

Познакомиться с киноиндустрией и создать мини-фильм смогут тюменские школьники в рамках акции "Культурный марафон" с 8 ноября по 10 декабря, сообщает региональный департамент по физической культуре, спорту и дополнительному образованию.

Школьники пройдут увлекательный онлайн-тест и ближе познакомятся с искусством, которое не изучают в школе. Интерактивные задания помогут понять, как устроено кино, как режиссеры управляют эмоциями и какие приемы используют. Участники марафона также встретятся с профессионалами российской киноиндустрии.

Присоединиться к проекту могут все желающие. На прохождение теста понадобится от 15 до 25 минут, начать можно в любое время. Чтобы принять участие в "Культурном марафоне", нужно зарегистрироваться.

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# кино , школьники

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