Государственная поддержка бизнеса помогает сохранять рабочие места, отмечает директор кофеен Garden

| Фото: кофейня Garden ВКонтакте | Фото: кофейня Garden ВКонтакте

98 человек работают в сети кофеен Garden, всех сотрудников сохранили в первый локдаун благодаря привлеченной господдержке. Пришлось лишь немного сократить премиальные выплаты.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщил генеральный директор кофеен Garden Сергей Чирков.

"Мы смогли пережить непростой период пандемии во многом благодаря поддержке государства. Мы во всех программах участвовали, все выплаты получили. Это и компенсация за приобретение средств индивидуальной защиты, на работников и так далее. Конечно, эти суммы несоизмеримы с недополученной выручкой, но это лучше, чем ничего. Без них было бы еще сложней", - говорит он.

С 1 ноября субъекты малого и среднего предпринимательства смогут подать заявку на грант правительства РФ через личный кабинет в ФНС в течение полутора месяцев. Сумма гранта составит один МРОТ на каждого занятого. Средства начнут поступать с 15 ноября.

Руководство сети кофеен Garden намерено воспользоваться и этим видом поддержки для того, чтобы сохранить штат.

С 30 октября кофейни, как и все предприятия общепита, будут работать навынос и на доставку.

"Нам всем сейчас нужно по максимуму обезопасить себя, своих родных, чтобы не заболеть. Как только мы заметим, что статистика начнет падать, так все и вернется к прежней жизни. Только от нас это зависит. Все сотрудники сети прививаются, у нас нет ни одного человека, который бы не понимал значимости вакцинации против коронавируса", - подытожил Сергей Чирков.

Анжела Лебедева