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Житель Сладковского района получил условный срок за хулиганскую стрельбу

Происшествия, 17:13 27 октября 2021

sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Мужчину, виновного в хулиганстве с применением оружия, осудили в Сладковском районе, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

В феврале 2021 года житель Сладково купил огнестрельное оружие за 40 тыс. рублей. На веранде возле кафе он похвастался этим фактом перед знакомыми. Товарищи ему не поверили. Мужчина съездил домой за ружьем. Вернувшись, он дважды выстрелил в крышу крытой веранды. Присутствующие испугались и покинули место происшествия.

Суд приговорил мужчину к трем годам лишения свободы условно.

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# хулиганство

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