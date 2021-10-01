Проект тобольских школьников победил в программе "Гранты СИБУРа"

| Фото: "ЗапСибНефтехим" | Фото: "ЗапСибНефтехим"

Проект мобильного приложения "EcoMap" стал победителем в направлении "Инжиниринг" программы "Гранты СИБУРа", сообщает "ЗапСибНефтехим".

Разработка создана при участии старшеклассников тобольской школы № 9 Полины Мухамеджановой, Алены Ивановой и Игоря Бодрова. Они являются участниками образовательной программы "Классы СИБУРа".

Всего участниками профориентационной программы в центре "СИРИУС" стали более 100 школьников 9-11 классов из регионов присутствия СИБУРа. На протяжении шести дней ребята развивали компетенции инженеров будущего, знакомились с условиями поступления в вузы-партнеры компании, а также в рамках командного первенства разрабатывали и защищали проекты по двум направлениям: "Химия" и "Инжиниринг".

Чтобы стать участником профориентационной программы в "СИРИУСе", необходимо было пройти отборочный этап. На него поступило 400 заявок. Учащиеся выполняли тестирование и готовили мотивационное эссе. При отборе учитывались достижения внеучебной деятельности и академическое портфолио. Отобранные участники в течение 2,5 месяцев дистанционно обучались по направлениям "Химия" и "Инжиниринг", а также создавали проекты с учетом реальных производственных процессов нефтехимического производства.

Наставниками ребят выступили эксперты СИБУРа, преподаватели партнерских университетов и центра "СИРИУС". На профориентационной программе ребята дорабатывали свои проекты и презентовали их экспертам.