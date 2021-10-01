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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

О сильном ветре и мокром снеге 28 октября предупреждают жителей Тюменской области

Общество, 15:14 27 октября 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Ветер 8-13 м/с с порывами до 18 м/с ожидается в отдельных районах юга Тюменской области днем 28 октября. Прогнозируются небольшие, местами умеренные осадки - снег, мокрый снег, дождь при температуре до +5 градусов. Будет облачно с прояснениями, сообщает Тюменское ЦГМС.

В ночь на 28 октября местами пройдет небольшой снег. Ветер - 5-10 м/с при температуре от -1 до -6 градусов.

В региональном управлении МЧС России рекомендуют жителям и гостям области быть внимательными на автодорогах, по возможности воздержаться от дальних поездок и одеваться по погоде.

В экстренных случаях следует звонить по телефону "112".

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