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Тюменские единороссы построили дом семье с пятью дочками 

Общество, 17:23 27 октября 2021

пресс-служба ТРО партии Единая Россия | Фото: пресс-служба ТРО партии Единая Россия

Дом для многодетной семьи с пятью дочками построили тюменские единороссы в д. Гаева Исетского района. Семья Глазыриных стала двадцатым участником регионального проекта "Дом для молодой многодетной сельской семьи", сообщает пресс-служба ТРО партии "Единая Россия".

Супруги Александр и Анастасия воспитывают пять дочерей, в том числе двух двойняшек. Старшая Диана в 2021 году окончила школу, подала документы в Курганский медицинский колледж и поступила на бюджет.

Анастасия работает медсестрой в стоматологии и выбором дочери довольна. Аня и Полина перешли в четвертый класс, Дарья и Марина — в третий. Девочки очень дружны и активно помогают маме по дому, а по хозяйству – папе.

Семья с нетерпением ожидала переезда в новый дом с просторными комнатами и большой кухней-гостиной. Поздравить их с новосельем и подарить подарки приехали секретарь Тюменского регионального отделения "Единой России" Андрей Артюхов, депутаты Тюменской областной думы Виктор Рейн и Владимир Ковин, секретарь Исетского местного отделения партии Николай Теньковский, предприниматель Василий Шевчик.

Рядом с домом Глазырины уже возвели хозпостройки для скота — у них есть коровы и свиньи. Глава семьи Александр помимо того, что работает трактористом, активно занимается личным подсобным хозяйством. Он также признался, что в планах завести кур.

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# Единая Россия , многодетная семья

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