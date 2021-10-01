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Тюменские пловцы выступят на Кубке мира в Казани

Спорт, 17:34 27 октября 2021

csp72.ru | Фото: csp72.ru

Четверо тюменских пловцов поборются за награды четвертого этапа Кубка мира по плаванию в Казани с 28 по 30 октября.

В составе российской сборной выступят Дмитрий Мальцев, Елизавета Клеванович, Софья Сподаренко и Егор Юрченко, сообщает департамент по физической культуре, спорту и дополнительному образованию Тюменской области. Спортсмены посоревнуются в вольном стиле, баттерфляе, брассе, комплексном плавании, заплывах на спине и эстафетах на различные дистанции.

департамент по физической культуре, спорту и дополнительному образованию Тюменской области | Фото: департамент по физической культуре, спорту и дополнительному образованию Тюменской области

Все старты Кубка мира являются квалификационными на чемпионат мира по плаванию на короткой воде, который состоится с 16 по 21 декабря в Абу-Даби.

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# Дмитрий Мальцев , Елизавета Клеванович , плавание , Софья Сподаренко

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