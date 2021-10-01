Тюменские пловцы выступят на Кубке мира в Казани
Четверо тюменских пловцов поборются за награды четвертого этапа Кубка мира по плаванию в Казани с 28 по 30 октября.
В составе российской сборной выступят Дмитрий Мальцев, Елизавета Клеванович, Софья Сподаренко и Егор Юрченко, сообщает департамент по физической культуре, спорту и дополнительному образованию Тюменской области. Спортсмены посоревнуются в вольном стиле, баттерфляе, брассе, комплексном плавании, заплывах на спине и эстафетах на различные дистанции.
Все старты Кубка мира являются квалификационными на чемпионат мира по плаванию на короткой воде, который состоится с 16 по 21 декабря в Абу-Даби.