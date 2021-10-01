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200 тюменских призывников пополнят ряды Росгвардии

Общество, 19:02 27 октября 2021

пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области | Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области

200 молодых тюменцев пополнят ряды Росгвардии в осенний призыв 2021 года. Жители городов и районов Тюменской области будут выполнять служебно-боевые задачи на Урале, Московской и Ленинградской областях, сообщает региональное управление Росгвардии.

С призывного пункта тюменского областного военного комиссариата в воинские части уже отправились 25 новобранцев. Девять из них будут служить в центре кинологической службы УФО, 16 пополнят ряды личного состава воинской части, дислоцированной в Новочеркасске Ростовской области.

В военкомате с соблюдением всех необходимых эпидемиологических требований призывники прошли медицинский осмотр, переоделись в военную форму, получили документы и были отобраны в войска национальной гвардии.

На общем построении на плацу военкомата офицеры Росгвардии рассказали молодым военнослужащим о порядке прохождения службы по призыву, возможных перспективах контрактной службы в подразделениях ведомства и провели инструктаж. Далее бойцы выдвинулись на железнодорожный вокзал и после недолгого прощания с родными и друзьями отправились к месту службы.

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# Росгвардия

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