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Тюменский писатель Сергей Козлов презентовал две книги

Общество, 18:41 27 октября 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Презентация двух книг тюменского писателя Сергея Козлова прошла в Литературно-краеведческом центре 27 октября.

Книга "Романовы: преданность и предательство. Роман-Калейдоскоп" посвящена семье последнего российского императора. По словам автора, в издании всего три вымышленных персонажа, все остальные герои написаны по реальным прототипам. Консультант проекта - историк Владимир Хрусталев.

Книгу "Pro et contra" Сергей Козлов написал в соавторстве с известным литератором Дмитрием Мизгулиным. Это плод бесед между писателями во время работы над романом и над сценарием фильма.

На презентации Сергей Козлов поделился впечатлениями о работе над изданиями, осветил факты, не вошедшие в художественные произведения, рассказал об исторических загадках, которые требуют дальнейших поисков и изучения.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

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# книга , презентация , Сергей Козлов

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