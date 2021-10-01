Тюменский писатель Сергей Козлов презентовал две книги

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Презентация двух книг тюменского писателя Сергея Козлова прошла в Литературно-краеведческом центре 27 октября.

Книга "Романовы: преданность и предательство. Роман-Калейдоскоп" посвящена семье последнего российского императора. По словам автора, в издании всего три вымышленных персонажа, все остальные герои написаны по реальным прототипам. Консультант проекта - историк Владимир Хрусталев.

Книгу "Pro et contra" Сергей Козлов написал в соавторстве с известным литератором Дмитрием Мизгулиным. Это плод бесед между писателями во время работы над романом и над сценарием фильма.

На презентации Сергей Козлов поделился впечатлениями о работе над изданиями, осветил факты, не вошедшие в художественные произведения, рассказал об исторических загадках, которые требуют дальнейших поисков и изучения.