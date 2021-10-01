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Тюменцев приглашают на встречу с археологом

Общество, 17:05 28 октября 2021

Татьяна Рафикова

Встреча с археологом, кандидатом исторических наук Татьяной Рафиковой состоится в библиотеке истории города имени Текутьева (ул. Щербакова, 11) 29 октября в 15 часов. Исследователь расскажет о результатах археологических раскопок в границах улиц Береговой, Щербакова и Заозерной и в других районах Тюмени.

Татьяна Рафикова — старший научный сотрудник Тюменского научного центра Сибирского отделения РАН. Область ее научных интересов — археология средних веков, формирование коренных народов Западной Сибири и история Тюмени.

Число мест ограниченно, обязательна предварительная запись на встречу по телефонам: 8 (3452) 22-52-37, 8-912-382-32-93 либо на сайте МАУК "ЦГБС", сообщает департамент культуры администрации города Тюмени.

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# археология , библиотеки , лекции

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